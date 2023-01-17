РАЙКОВИЧ: “ЦЕ НЕ ПРО БЛАТ І НЕ ПРО ВЛАДУ”

Очільник ОВА прокоментував ситуацію з відключенням електроенергії в області.

Зокрема, Андрій Райкович у своєму телеграм-каналі написав наступне:

328 доба війни знову з тривогами. Ситуація в громадах контрольована.

Друзі! Я бачу всі ваші нарікання на відсутність світла, позапланові відключення. Розумію обурення – у когось світиться, в когось по 4 години немає, але це не про блат і не про владу.

Причини в іншому. Енергії вдвічі менше. Мережі старі, не витримують. Електроавтономок багато. Ключовою стає автоматика. Ремонтники цілодобово відновлюють кабелі і щитові.

Отже, прошу користуватись найнеобхіднішим, почергово і не в години – пік! Пилосос, пралка, фен, кавоварка – одномоментно – НІ!

Своїм терпінням і організованістю допоможемо енергетикам, комунальникам і самим собі!

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!