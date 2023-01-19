ЩЕ МАЙЖЕ 800 “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 19.01.23. 19.01.2023 0 126 views Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 19.01.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №3 ВІД 19 СІЧНЯ 2023 РОКУ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 18.01.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here