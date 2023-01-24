ЩЕ ДВА ЛІТАКИ, 4 ГЕЛІКОПТЕРИ: ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 24.01. 24.01.2023 0 65 views Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ГОТУВАВ РАКЕТНИЙ УДАР ПО ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЯХ КРОПИВНИЦЬКОГО: СБУ ВИКРИЛА РОСІЙСЬКОГО АГЕНТА ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА 06.00 23.01.2023 ПЛЮС КАТЕР ТА ЩЕ 720 “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА СТАНОМ НА 23.01.23 LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here