ЩЕ ДВА ЛІТАКИ, 4 ГЕЛІКОПТЕРИ: ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 24.01.

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Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати рашистів.

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