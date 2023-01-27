ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 27.01.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про ситуацію на фронтах.

📌 Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокамянське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Вугледар на Донеччині.

✈️Наша авіація протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження противника, а також удар по позиції його зенітно-ракетного комплексу. Крім того, збито 3 ворожих розвідувальних БпЛА.

🚀 Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 4 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 2 райони зосередження артилерії, склад боєприпасів та 2 інших важливих ворожих об’єкта.