ЩЕ 47 КРИЛАТИХ РАКЕТ ТА 33 ДРОНИ: ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 27 СІЧНЯ 27.01.2023 0 81 views Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про втрати ворога. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №4 ВІД 26 СІЧНЯ 2023 РОКУ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 27.01.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ГОТУВАВ РАКЕТНИЙ УДАР ПО ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЯХ КРОПИВНИЦЬКОГО: СБУ ВИКРИЛА РОСІЙСЬКОГО АГЕНТА LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here