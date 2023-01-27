ЩЕ 47 КРИЛАТИХ РАКЕТ ТА 33 ДРОНИ: ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 27 СІЧНЯ

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Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про втрати ворога.

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