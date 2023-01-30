ОПЕРАТИВНА СИТУАЦІЯ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ СТАНОМ НА 30.01.23.

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

Противник протягом минулої доби завдав авіаційного та 3 ракетних удари, один з яких – по Харкову. Здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по населених пунктах. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

🛡️ Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області.

🔻 На Херсонському напрямку російські окупанти обстріляли передмістя та місто Херсон. Є постраждалі серед мирних мешканців.

📌Противник і далі зазнає втрат. До одного із місцевих моргів Горлівки Донецької області, лише 28 січня привезли близько 20 тіл загиблих окупантів з районів Новобахмутівки та Майорська.

✈️ Наша авіація протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження окупантів.

🚀 Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 радіолокаційних станції, склад боєприпасів та один інший важливий об’єкт противника.