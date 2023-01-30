ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ ТЕРМОБІЛИЗНУ ДЛЯ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ?

Попри поширену думку, що термобілизна потрібна лише в зимовий період, це не зовсім так. Носити термобілизну можна не лише зимою, але й в будь-яку іншу пору року, лише потрібно правильно обирати склад. Окрім того, що термобілизна ефективно зберігає тепло, але й відводить зайву вологу від шкіри. Жіноча термобілизна створюється з урахуванням анатомічних особливостей, тому щільно прилягає до шкіри, підкреслює красу фігури.

Основні відмінності термобілизни

Саме мокрий одяг стає причиною переохолодження в холодний період, а в жаркі дні просто викликає дискомфорт. Щоби рухатися з максимальним рівнем комфорту, необхідно обирати термобілизну, котра підходить для конкретних кліматичних умов.

Щоби термобілизна «працювала» найбільш ефективно, важливо дотримуватися тришарової концепції:

нижній шар — термобілизна добре відводить вологу від тіла;

середній шар — одяг, що зберігає тепло, але пропускає пар назовні;

зовнішній шар добре захищає від вітру та зовнішньої вологи.

На ринку представлено широке розмаїття жіночої термобілизни — синтетичної, вовняної та комбінованої. Розглянемо найбільш популярні різновиди жіночої термобілизни.

Набір жіночої термобілизни Viking Brita Set приваблює стильним народним дизайном, котрий підкреслює природну жіночність. Тканина складається з поліаміду, поліестеру та еластану — такий склад гарантує щільне прилягання до шкіри та зручність використання.

Таку термобілизну можна носити під час будь-яких фізичних навантажень, а також для повсякденного користування. Особлива структура плетіння волокна запобігає прониканню вітру та холоду, тому шкіра буде дихати вільно. Білизна має пласкі шви, зональну структуру, котра значно покращує відведення вологи на ділянках підвищеного потовиділення.

Viking Petra — набір білизни з бамбукового волокна, котре відрізняється антибактеріальними властивостями. Поєднання бамбукового волокна, нейлону та еластану дає дуже приємні відчуття, нейтралізує патогенні мікроорганізми. Ця спортивна білизна чудово виконує функції термобілизни під шаром флісу чи курткою. Нейлонові волокна зменшують накопичення статичної електрики.

BodyDry Fit Lady Professional — термокофта з двошаровою структурою тканини, котра зберігає шкіру сухою, оптимізує мікроклімат всередині одежі. Шкіра лишається сухою навіть під час інтенсивних фізичних навантажень.

Тканина виконана з поліаміду, поліпропілену та еластану, зовнішній шар виконано з волокна, котре активно притягує вологу назовні та розподіляє її великою площею. Внутрішній шар активно транспортує вологу до зовнішнього шару, за рахунок чого шкіра зберігається сухою.

Terra Incognita Tempo — ще одна багатозональна термофутболка, котра всотує вологу, з урахуванням анатомії тіла. Футболка, створена з поліпропілену, виготовлена за безшовною технологією, дуже швидко відводить вологу назовні, не в останню чергу завдяки поперечному перетину волокна.