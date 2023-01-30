ЩЕ ПІВТИСЯЧІ “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 30.01.23. 30.01.2023 0 13 views Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА КІРОВОГРАДЩИНІ НА 30.01.23. ОПЕРАТИВНА СИТУАЦІЯ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ СТАНОМ НА 30.01.23. ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №4 ВІД 26 СІЧНЯ 2023 РОКУ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here