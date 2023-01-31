ЩЕ 850 “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 31.01.23. 31.01.2023 0 33 views Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА КІРОВОГРАДЩИНІ НА 31.01.23. ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 31.01.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ОПЕРАТИВНА СИТУАЦІЯ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ СТАНОМ НА 30.01.23. LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here