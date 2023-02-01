ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО ЗАГОНУ ПРИКОРДОННИКІВ!

Державна прикордонна служба України оголосила набір громадян на військову службу до 15-го мобільного прикордонного загону.

15-й мобільний прикордонний загін – це підрозділ нового зразка, створений в Черкаській області з метою посилити оборону та захист нашої держави, укріпити кордон України.

Громадяни України, які бажають проходити військову службу прикордонником, віком від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров’я та не мають судимостей, можуть пройти бесіду в Центрах надання адміністративних послуг або звернутися: