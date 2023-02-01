ЩЕ МАЙЖЕ ТИСЯЧА “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02.22 ПО 01.02.23 (ОРІЄНТОВНО) 01.02.2023 0 37 views Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 01.02.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ЩЕ 850 “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 31.01.23. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА КІРОВОГРАДЩИНІ НА 01.02.23. LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here