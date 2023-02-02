ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОБМІН ЛАМП: ЯК ТА НАВІЩО

Від 30 січня українці можуть обміняти 5 старих ламп розжарювання на стільки ж енергоощадних LED-ламп. Масова заміна старих ламп на енергоощадні дозволить знизити споживання електроенергії на 7-10% в моменти пікового навантаження на українську енергосистему.

Щоби обміняти старі лампочки на нові LED-лампи, потрібно бути громадянином України віком від 18 років, мати паспорт, РНОКПП та лампи розжарювання для обміну. Механізм програми передбачає, що людина приносить 5 ламп розжарювання у відділення Укрпошти та проводить там їх обмін на нові енергозберігаючі.

Обмін буде відбуватись у два способи – з попереднім замовленням і без нього. Якщо попередньо зробити замовлення ламп через застосунок Дія, то вони гарантовано будуть очікувати людину у відділеннях Укрпошти п’ять робочих днів після отримання підтвердження на телефон. Якщо прийти без реєстрації, то лампи обміняють лише за їх наявності.

Якщо людина не має можливості замовити лампи через застосунок Дія, то вона має прийти до відділення Укрпошти з паспортом, РНОКПП та лампами розжарювання. За наявності вільних LED ламп буде здійснено обмін.

При оформлені заявки через застосунок Дія треба буде обрати відділення і вказати необхідну інформацію. За деякий час після подачі заявки людині автоматично на телефон надходить повідомлення з мобільного застосунку Дія про можливість отримання світлодіодних ламп в обраному відділенні поштового зв’язку АТ “Укрпошта”, отримання ламп здійснюється за номером такої заявки.

Якщо людина не забрала замовлення впродовж 5 робочих днів, воно анулюється. При обміні в Укрпошті фіксують паспортні дані людини, вдруге вона провести обмін не зможе. Обмін проводиться виключно на справні лампи розжарювання. Якщо людина вдома виявить, що одна чи декілька ламп не працюють, то в неї буде можливість обміняти їх у відділенні Укрпошти на нові. Повертати несправні лампи потрібно у пакуванні від виробника.

Обмін ламп розжарювання на нові світлодіодні LED лампи здійснюватиметься у відділеннях Укрпошти – поетапно в усіх регіонах. На першому етапі – лампи для обміну надійдуть до обласних центрів (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополя), які споживають найбільше енергії, а також до Краматорська, Покровська та Кривого Рогу. Потім до програми зможуть долучитися мешканці районних центрів, а до кінця лютого лампи мають надійти і до найменших сіл.

Щоб подати заявку на обмін лампочок в застосунку Дія:

авторизуйтесь в застосунку;

оберіть розділ Послуги – Обмін лампочок;

зазначте контактний номер телефону та відділення Укрпошти, у якому бажаєте обміняти лампи;

зазначте тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати.

Програма реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та Укрпоштою за підтримки Європейського Союзу. Вона впроваджується як один з інструментів підтримки енергосистеми України, які дозволять вистояти в період енергетичної кризи та забезпечити баланс енергоспоживання в пікові години. За підрахунками фахівців, ефект від заміни старих ламп, які дотепер використовують у своїх домівках ще чимало українців, на енергоощадні становитиме приблизно 1 ГВт економії в часи пікових навантажень, і це допоможе суттєво скоротити дефіцит електроенергії в системі. Нова програма, фінансована ЄС, є складовою підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту. В її межах Європейський Союз планує надати Україні 30 мільйонів LED-ламп.

Юлія Свириденко, перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України наголосила:

«Для нас як для Уряду було важливо забезпечити системну боротьбу з енергокризою. Ця задача включає декілька інструментів. Перший, звичайно, імпорт електроенергії з ЄС. Другий – той, до якого може долучитись кожен українець. Це програма безкоштовної заміни ламп розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи для населення. В нас дуже амбітна мета – надати українцям безкоштовно 50 мільйонів лампочок. 30 мільйонів вже надав ЄС, ще 5 мільйонів – уряд Франції. Заміна 50 мільйонів ламп дозволить заощадити близько 1 Гвт електроенергії. Ми дуже раді, що ЄС першим підтримав нас у цій ініціативі, завдяки чому ми вже сьогодні розпочинаємо процес обміну, що триватиме кілька місяців. Станом на зараз у відділеннях Укрпошти вже знаходиться 6 мільйонів 600 тисяч ламп. Лише до кінця лютого в Україну надійде 20 мільйонів ламп в рамках програми».