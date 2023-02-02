ЛІЦЕЇСТАМ – ПРО ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ

Що таке відновне правосуддя, як реалізується пілотний проєкт з відновного правосуддя для неповнолітніх на Кіровоградщині та чим заклади освіти можуть стати корисні в його впровадженні?

Про це йшлося під час зустрічі працівників системи БПД Кіровоградщини з колективом Кропивницького професійного ліцею сфери послуг і торгівлі.

«Ключовою метою відновного правосуддя є залучення сторін конфлікту, а також громади до активної участі щодо усунення наслідків правопорушення. Саме тут в нагоді можуть стати й заклади освіти, адже вони мають в штаті практичних психологів та соціальних педагогів, що зможуть працювати з неповнолітніми та їхнім оточенням», – зауважила заступниця директора Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській та Миколаївській областях Олена Шишкарьова.

Юристи детально розповіли про особливості впровадження пілотного проєкту, його умови та етапи, а також поділилися успішними кейсами, що вже мають місце, зокрема на Кіровоградщині та Миколаївщині. Так, з початку реалізації пілотного проєкту 44 особи погодились на участь у програмі. Наразі 23 неповнолітніх отримали можливість виправити ситуацію, що сталася у зв’язку з вчиненням злочину, та розпочати нове життя.

Враховуючи суспільну важливість пілотного проєкту, колектив Кропивницького професійного ліцею сфери послуг і торгівлі прийняв рішення також долучитися до його реалізації. Підтвердженням цього наміру став укладений меморандум про співпрацю з регіональним центром, зокрема документом передбачено проведення спільних правопросвітницьких заходів, а також залучення штатних психологів ліцею до роботи з неповнолітніми учасниками проєкту.

Довідково. Пілотний проєкт «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» впроваджується Міністерством юстиції України, Офісом Генерального прокурора на базі системи надання безоплатної правової допомоги за підтримки Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Програма відновлення для неповнолітніх може бути застосована у разі:

наявності потерпілої сторони — фізичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди;

вчинення неповнолітнім вперше кримінального проступку або нетяжкого злочину;

визнання неповнолітнім факту вчинення кримінального правопорушення;

згоди неповнолітнього і потерпілого на участь у Програмі відновлення.

#БПД#ПравоваДопомога#LegalAid

#Кропивницький_професіійний_ліцей_сфери_послуг_і_торгівлі