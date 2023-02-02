ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 02.02.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

📌 Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних ударів, 4 з яких – по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов’янськ, Краматорськ та Дружківка Донецької області, а також 4 авіаційних удари. Здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів загинули мирні люди.

‼️ Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. Незважаючи на великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

📌 Противник продовжує насаджувати російське громадянство громадянам України тимчасово окупованих територій Донецької області. У місті Горлівка тривають примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом, що за відсутності паспорту громадянина російської федерації є неможливим. Працівникам транспортних підприємств загарбники визначили термін до 1 травня 2023 року. Тих, хто не виконає вимоги, будуть звільняти.

📌 У одному з підрозділів окупантів, що діє у Луганській області, станом на 9 січня 2023 року завершились тримісячні контракти. Через це близько 300 військовослужбовців цього формування не отримують грошове забезпечення. До того ж, вони не можуть звільнитись з військової служби через оголошену мобілізацію.

🚀Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника та склад паливно-мастильних матеріалів.