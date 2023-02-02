ЩЕ ПОНАД 600 “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 02.02.23. 02.02.2023 0 29 views Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 02.02.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №5 ВІД 2 ЛЮТОГО 2023 РОКУ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 01.02.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here