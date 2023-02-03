ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 03.02.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

0
28
views

Генштаб ЗСУ оприлюдинв актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

Російська федерація не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних удари, 2 з них – по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області, а також 5 авіаційних ударів. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільних об’єктах Херсонщини та Миколаївщини. Від ворожих ударів загинули та отримали поранення мирні громадяни.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ворог, зазнаючи великих втрат, не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російський БПЛА типу “Мерлін”. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here