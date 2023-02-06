ГОЛОВНЕ ЗІ ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ НА РАНОК 06.02.23.

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію щодо російського вторгнення.

• За минулу добу наші підрозділи відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

• У Василівці Запорізької області окупанти переоблаштували місцеву дитячу лікарню під військовий шпиталь для поранених. Прийом дітей до лікарні припинено.

• Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та удар по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

• Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.