ЩЕ МАЙЖЕ ТИСЯЧА “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ВТРАТИ ВОРОГА НА 08.02.23 08.02.2023 0 42 views Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА КІРОВОГРАДЩИНІ НА 08.02.23. ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 08.02.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ГОЛОВНЕ ЗІ ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ НА РАНОК 06.02.23. LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here