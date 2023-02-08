ЩЕ МАЙЖЕ ТИСЯЧА “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ВТРАТИ ВОРОГА НА 08.02.23

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Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати рашистів.

 

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