КІРОВОГРАДЩИНА ДОЛУЧАЄТЬСЯ ДО «ГВАРДІЇ НАСТУПУ»

Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування штурмових бригад «Гвардія наступу». Це штурмові бригади, до яких можуть вступати добровольці, націлені на посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України. Кого братимуть у гвардійці; скільки платитимуть; чим ця кампанія відрізняється від мобілізації; де записатися на Кіровоградщині – розбиралося «НС».

ЩО ТАКЕ «ГВАРДІЯ НАСТУПУ»

«Гвардія наступу» — це вісім професійних штурмових бригад МВС із бійців-патріотів, які прагнуть винищити ворога та звільнити окуповані землі України. Національна гвардія України запрошує у «Буревій», «Червону калину», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан» та легендарний «Азов». У Державній прикордонній службі України добровольців чекають у бригаді «Сталевий кордон». У Національній поліції України — у штурмовій бригаді «Лють».

ХТО СЛУЖИТИМЕ У ЦИХ ПІДРОЗДІЛАХ

Основу цих підрозділів будуть складати діючі поліцейські, прикордонники, нацгвардійці. Набір у штурмові бригади проходитиме з-поміж добровольців.

Офіцерський, сержантський і солдатський кістяк нових підрозділів складуть воїни із величезним досвідом. Часто — починаючи ще з 2014-2015 років, які проявили себе найкращим чином під час операцій на різних ділянках цієї війни — від захисту Донбасу чи аеропорту у Гостомелі до звільнення Харківщини.

До добровольчих загонів Нацполіції та Нацгвардії можуть вступати всі охочі чоловіки і жінки, віком від 18 до 60 років, їм гарантується заробітна плата, соцпакет, матеріальне забезпечення. Після зарахування до загонів добровольці проходитимуть спеціальне навчання, перш ніж приступити до виконання спеціальних завдань.

ЯК ПРОХОДИТИМЕ ПІДГОТОВКА

Бійці не будуть відправлені на фронт одразу. Запланована кількамісячна інтенсивна підготовка із наступним бойовим злагодженням нових підрозділів. І лише після цього вони братимуть участь у наступальних операціях задля посилення основних сил нашої країни.

До їхньої підготовки залучатимуть кращих інструкторів з вогневої підготовки, тактичної медицини. Вони будуть добре споряджені та оснащені якісним озброєнням і технікою.

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ПІЛЬГИ

Усі, хто вступає на службу у ці новостворені бригади, матимуть такі самі пільги і гарантії, як і у ЗСУ. Військові можуть піти на контракт або по мобілізації, це стосується Держприкордонслужби та Нацгвардії. Заробітна плата буде фактично на рівні ЗСУ.

ПЕРЕВАГИ

можливість отримати вищу освіту у військових вишах під час служби — безплатно або пільгово;

щорічна відпустка, тривалість якої зростає зі збільшенням вислуги років;

окрім загального страхового стажу, служба зараховується до стажу державної служби;

право на пенсію після 25 років календарної служби, зокрема й за змішаним з цивільним стажем.

Окрім того, військовослужбовці усіх підрозділів сил оборони, які беруть безпосередню участь у війні протягом не менше 30-ти днів, отримують статус учасника бойових дій. Він передбачає ще більше різноманітних пільг та прав. Починаючи із безплатного та позачергового медичного обслуговування та 75-відсоткової знижки на комунальні послуги аж до дострокового виходу на пенсію.

Також йдеться про право використовувати щорічну відпустку у будь-який час та отримувати ще 14 днів додаткової відпустки зі збереженням зарплати.

І це далеко не всі пільги та переваги такої служби. Найголовніша з яких — це унікальна можливість отримати досвід, професію, винагороду. Та головне — утилізувати російських окупантів на рідній землі. Стати частиною історичних переможних подій.

ЯК ПРИЄДНАТИСЯ ДО БРИГАДИ

Людина яка хоче приєднатися до «Гвардії наступу» може подати відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, де представлені всі бригади, які комплектуються.

Можна обрати бригаду, в якій хоче служити боєць, – чи це бригада Нацполіції «Лють», чи бригади Держприкордонслужби «Сталевий кордон» чи шість бригад Нацгвардії.

Або ж подати анкету через Центри надання адміністративних послуг, перелік ЦНАПів також представлений на сайті.

Можна прийти у ЦНАП особисто. Добровольцю запропонують 8 бригад на вибір, відповідно до його мотивації та поглядів. Якщо він хоче битися серед поліцейських — йому в «Лють». Якщо йому болить за Крим і він хоче взяти участь у звільненні півострову — тоді йде до «Кара-дагу». Хоче укріпити кордон або воювати в лавах прикордонників — обирає «Сталевий Кордон».

Також кандидат має пройти військово-лікарську комісію, здати психологічний та фізичний тест. Після успішного проходження він зараховується в ту бригаду, яку він вибрав.

ВАЖЛИВО!

У МВС підкреслили, що це жодним чином не мобілізація. Це суто добровільний набір. Комплектування цих бригад ґрунтується саме на наборі високомотивованих кадрів. Головний фокус — на особистостях. На людях, які здатні самостійно ухвалювати рішення, мотивованих звільняти українську землю та наших людей.

Людей не просто набирають до лав нових підрозділів у структурі МВС. Їм пропонують конкретні й дуже гідні умови служби, можливість отримати професію і досвід, стати частиною великого колективу — українських захисників.

Підрозділи зважатимуть на особисті погляди. Тобто кожен, кого відберуть, потрапить виключно у коло однодумців. Це абсолютно новий підхід, де важливим центром є саме людина, що відповідає українським та європейським цінностям.

А ЯК У НАС?

У Кропивницькому, як і в усій Україні, також стартувала національна рекрутингова кампанія “Гвардія наступу”, метою якої є формування підрозділів, котрі разом зі Збройними силами України забезпечуватимуть деокупацію території України, наступ і перемогу у війні. Роз’яснення про умови участі у рекрутинговій кампанії, її завдання та місця, де можна добровільно вступити у лави “Гвардії наступу”, надали 3 лютого начальник Кіровоградськоої ОВА Андрій Райкович, начальник ГУ Нацполіції у Кіровоградській області Роман Козьяков та командир стрілецького батальйону військової частини 3011 Національної гвардії України, підполковник Іван Реут.

– “Гвардія наступу” — це ректрутингова програма, яка має на меті формування професійних спеціалізованих добровільних загонів, які виконуватимуть свої функціональні завдання як спільно зі ЗСУ, так і за професійним призначенням на деокупованих територіях. Доукомплектація нових бригад відбуватиметься винятково з добровольців, професійних і високомотивованих патріотів України. Ми захищаємо свою незалежність, свої території, свою державу. Нам потрібно вигнати ворога з нашої землі і наводити порядок на деокупованих територіях. Досвід звільнення Харківщини якраз і показав керівництву МВС необхідність створення таких підрозділів, щоб ми мали ресурс не тільки оборонятися, а й наступати, – пояснив начальник ОВА Андрій Райкович.

При цьому очільник обласної військової адміністрації наголосив, що рекрутингова кампанія — не мобілізація, яка триває в Україні від дня повномасштабного вторгнення російських окупантів, і жодним чином її не підміняє.

– Мобілізаційні заходи в інтересах Збройних Сил тривають згідно з плановою роботою центрів комплектації. Кампанія рекрутингу добровольців проходитиме виключно в нові структури МВС. І тільки добровольців! Людей мотивованих, з часом навчених, готових до посилення українського наступу та звільнення окупованих територій. Тому охочі можуть подавати заяви, отримати усі консультації, вибрати підрозділ, де готові служити, укласти контракт. Отримати всі необхідні відповіді на питання. Наголошую: це – не мобілізація, а добровільне бажання людей. Кожен охочий може сам обрати свій напрямок захисту країни, – підкреслив Андрій Райкович.

Охочі вступити до лав “Гвардії наступу” можуть звертатися до рекрутингового центру, який працює у Кропивницькому Центрі надання адміністративних послуг за адресою: вулиця Архітектора Паученка, 41/26.

Такі ж рекрутингові центри працюють у ЦНАПах Голованівська, Знам’янки, Новоукраїнки, Олександрії.

Адреси центрів:

Голованівськ: вул. Соборна, 44 Б

Знам’янка: вул. Михайла Грушевського, 17

Новоукраїнка: вул. Соборна, 55

Олександрія: просп. Соборний, 59

Кропивницький: вул. Архітектора Паученка, 41/26

Можна також заповнювати анкету онлайн на сайті storm.mvs.gov.ua