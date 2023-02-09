ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 09.02.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронті.

Головне зі зведення:

➡️Протягом доби російські окупанти завдали 3 ракетних та 45 авіаційних ударів, внаслідок чого загинуло 3 цивільні людини та та ще три знаходяться у важкому стані. Окрім того, ворог здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщині.

➡️В населеному пункті Кохане Василівського району Запорізької області російські окупаційні війська масово займаються мародерством.

➡️Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління ворога, 3 райони зосередження живої сили, 3 позиції зенітно-ракетних комплексів, 2 склади боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.