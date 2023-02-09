ЩЕ МАЙЖЕ ТИСЯЧА “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02.22 ПО 09.02.23 (ОРІЄНТОВНО)

0
49
views

Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати ворога.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here