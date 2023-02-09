ЩЕ МАЙЖЕ ТИСЯЧА “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02.22 ПО 09.02.23 (ОРІЄНТОВНО) 09.02.2023 0 49 views Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати ворога. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 09.02.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА КІРОВОГРАДЩИНІ НА 09.02.23. ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №6 ВІД 9 ЛЮТОГО 2023 РОКУ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here