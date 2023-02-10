ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 10.02.2023

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про ситуацію на фронтах.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар’їнки і Вугледара. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстрілів зазнали райони 27 населених пунктів.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Сили протиповітряної оборони за добу збили 3 БпЛА противника. За попередньою інформацією, 2 типу “Орлан-10” та 1 “Оріон”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 2 пункти управління ворога, 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію ППО противника.