ЩЕ 730 “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 10.02.23. 10.02.2023 0 49 views Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 10.02.2023 У ВИПАДКУ ПОВНОГО “БЛЕКАУТУ” НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ БУДУТЬ ФУНКЦІОНУВАТИ ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ СЬОГОДНІ НА КІРОВОГРАДЩИНІ -АВАРІЙНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here