ЩЕ БІЛЬШЕ ПІВТИСЯЧІ “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02.22 ПО 13.02.23 13.02.2023 0 80 views Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 14.02.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ЩЕ 740 “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 14.02.23. СЬОГОДНІ, 14 ЛЮТОГО, ЕЛЕКТРИКУ НА КІРОВОГРАДЩИНІ НЕ ВИМИКАТИМУТЬ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here