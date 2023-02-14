ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 14.02.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

📌Загроза завдання ударів російською федерацією залишається високою по всій території України. Водночас, наша система протиповітряної оборони постійно зміцнюється.

‼️Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Зазнає значних втрат. Збройні Сили України вживають додаткових заходів для посилення оборони.

🔰За минулу добу підрозділи наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка – Луганської та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

📌 Через відсутність металевих жетонів з особистим номером, за яким можна ідентифікувати тіло загиблого військовослужбовця, особовий склад підрозділів 20-ї армії, що діють у Луганській області, керівництво зобов’язало носити у нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу в ній. На цьому клаптику кожен російський окупант повинен зазначити інформацію про себе, особистий номер, тощо.

📌Щоб мотивувати особовий склад до наступу, у підрозділах противника розповсюджується агітація про добові грошові надбавки за участь у штурмових діях. До того ж, анонсовано доплату кожному загарбнику за кілометр просування по українській землі.

📌У москві розпочалась агітаційна робота щодо мобілізацї стосовно науковців. Зокрема, з персоналом науково-дослідного інституту «Полюс», який є провідним науковим центром росії в галузі лазерних технологій, проведено роз’яснювальну роботу про соціальні гарантії та пільги мобілізованих осіб.

✈️Українська авіація протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів.

💥💥 Наші захисники збили два ворожих літаки – Су-24М та Су-25.

🚀Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили, 2 станції РЕБ, а також склад боєприпасів російських окупантів.