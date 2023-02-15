ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 15.02.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оновив інформацію про ситуацію на фронтах.

Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі на Донеччині та 3 авіаційних удари. Окрім того, зафіксовано 68 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсонської та Миколаївської областей.

Противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема, в районі населеного пункту Красна Зорька Сімферопольського району тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим для приховування кількості загиблих противник застосовує спалювання. Біля місцевого крематорію спостерігається постійна черга військових автомобілів кількістю до 10 одиниць. Цими вантажівками окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців. Кремація здійснюється цілодобово. Послуги з кремації цивільним не надаються.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А наші ракетники і артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, 6 складів боєприпасів та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.