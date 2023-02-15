ПІДТРИМКА ВПО ТА СІМЕЙ ЗАХИСНИКІВ

Як працювали юристи системи БПД Кіровоградщини у 2022 році.

Протягом 2022 року послугами системи безоплатної правової допомоги Кіровоградщини скористалися понад 15 тисяч громадян. Серед пріоритетних напрямів роботи – підтримка внутрішньо переміщених осіб та сімей захисників.

«Минулий рік став викликом для кожного українця, однак найбільшої підтримки потребували ті, хто через бойові дії вимушено покинув свої домівки. Саме тому з перших днів повномасштабного вторгнення юристи Кіровоградщини зорієнтували свої зусилля на допомогу внутрішньо переміщеним особам», – відзначає директорка Регіонального центру з надання БВПД у Кіровоградській та Миколаївській областях Наталія Гнатуша.

Керуючись принципом «там, де потрібні», юристи системи БПД регіону організували проведення консультаційних пунктів у волонтерських штабах та центрах гуманітарної допомоги, адже саме туди насамперед зверталися вимушені переселенці. Тож, разом з необхідною гуманітарною допомогою вони мали змогу отримати і юридичну підтримку. Окрім цього, юристи сконтактували з територіальними громадами, з’ясували, де розселюються переселенці та почали проводити правопросвітницькі заходи в місцях проживання ВПО. Таким чином забезпечуючи максимальне інформування про права внутрішньо переміщених осіб та можливості системи БПД.

Серед ключових завдань системи завжди була допомога захисникам та захисницям України, однак саме у 2022 році вона набула особливого значення. Тож поки військові відважно захищають нашу країну, юристи системи безоплатної правової допомоги Кіровоградщини тримають юридичний фронт та стоять на захисті прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. До прикладу, в Новоархангельському бюро правової допомоги допомогли відстояти право військовослужбовця на отримання грошової допомоги при звільненні, а в Долинському БПД захиснику допомогли відновити порушене право на земельну частку (пай) та зобов’язали виділити земельну ділянку в натурі.

«Коли ми говоримо про допомогу військовим, не можемо обійти питання допомоги членам сім’ї загиблих героїв. Адже, окрім болю втрати, родичі загиблих можуть стикатися з юридичними питаннями, пов’язаними зі встановленням факту смерті при виконанні військового обов’язку. Наші юристи роблять все можливе, щоби позбавити родини хоча би правових проблем», — зазначає очільниця системи БПД регіону.

Нагадаємо, що учасники та учасниці бойових дій мають право на всі види правових послуг від системи БПД. Також на усі види безоплатної правової допомоги мають право члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Первинну правову допомогу — консультації та роз‘яснення з правових питань — можна отримати у контакт-центрі 0 800 213 103 або в бюро за місцем фактичного перебування https://bit.ly/bpd_buro

Для отримання вторинної правової допомоги — захисту від обвинувачення, здійснення представництва інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру, наприклад для такої категорії як учасник бойових дій необхідно надати до бюро:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу

реєстраційний номер облікової картки платника податків

посвідчення встановленого зразка.

Перелік категорії осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, визначений ст.14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу».