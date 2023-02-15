ЩЕ МАЙЖЕ 700 “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 15.02.23. 15.02.2023 0 68 views Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №7 ВІД 16 ЛЮТОГО 2023 РОКУ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 15.02.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ СЬОГОДНІ, 15 ЛЮТОГО, ЕЛЕКТРИКУ НА КІРОВОГРАДЩИНІ НЕ ВИМИКАТИМУТЬ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here