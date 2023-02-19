ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА 19.02.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

Основні зусилля ворог надалі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна – Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.

У противника виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів. Так, через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливість оперативно доставити бойові компоненти і провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники в росію.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Сили протиповітряної оборони за добу збили 2 крилаті ракети типу “Калібр”, а пдрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження живої сили противника.