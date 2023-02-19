ЩЕ МАЙЖЕ 600 “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02.22 ПО 19.02.23 (ОРІЄНТОВНО) 19.02.2023 0 17 views Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВАШИХ БЛИЗЬКИХ ПРИМУСОВО ПЕРЕМІСТИЛИ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ ЧИ ДЕПОРТУВАЛИ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ СИЛЬНІШИЙ ВІД СМЕРТІ КІРОВОГРАДЩИНА ДОЛУЧАЄТЬСЯ ДО «ГВАРДІЇ НАСТУПУ» LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here