ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВАШИХ БЛИЗЬКИХ ПРИМУСОВО ПЕРЕМІСТИЛИ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ ЧИ ДЕПОРТУВАЛИ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ

«Національне інформаційне бюро / NationalInformationBureau» підготувало роз’яснювальні матеріали.

Якщо вас або вашу близьку людину було депортовано: https://nib.gov.ua/deported/uk.pdf

Якщо було депортовано дитину: https://nib.gov.ua/deported_children/uk.pdf

Зібрати та зафіксувати усю можливу інформацію про розшукувану особу та обставини депортації

Повідомити про зникнення:

Національне інформаційне бюро

Офіс Генерального прокурора

Службу безпеки України

Національну поліцію

У справі щодо дітей — підрозділи ювенальної поліції

Якщо потрібна правова допомога — звертайтеся до системи БПД:

Проконсультуємо щодо правових питань, надамо необхідну інформацію.

Допоможемо скласти:

звернення до державних установ, правоохоронних органів та органів військового управління;

документи для оскарження дій державних органів у судовому порядку.

Як звернутися:

Отримати усну консультацію чи інформацію можна у контакт-центрі системи БПД: 0 800 213 103 дзвінки безкоштовні, юристи на лінії пн-пт з 8:00 до 19:00, сб-нд з 9:00 до 18:00. Для з’єднання з оператором у голосовому меню натисніть 3.

Або завітайте до найближчого з наших бюро: https://bit.ly/bpd_buro

*Ця послуга, а також, за потреби, представництво у суді, надається категоріям громадян, що визначені у ст. 14 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу», уточнити право на послугу можна у контакт-центрі.