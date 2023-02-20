ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 20.02.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних та 25 авіаційних ударів (Луганська, Донецька та Запорізька область). Здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Російські окупанти усіма способами здійснюють тиск на цивільне населення на тимчасово захоплених територіях. У окремих населених пунктах Херсонської області загарбники облаштовують місця в адміністративних будівлях для незаконного утримання громадян України, яких підозрюють у співпраці із Силами оборони та за проукраїнську позицію.

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, 7 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще 2 удари – по інших важливих об’єктах противника.

Також наші захисники збили ворожий літак Су-25, 2 безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10» та 2 дрони-камікадзе типу «Ланцет-3».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника.