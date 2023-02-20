ЯК ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНУ ВТОРИННУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Починаючи з 2018 року, до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу віднесено осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статті.

Ця категорія осіб має право на отримання таких видів правових послуг як:

представництво інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

складення документів процесуального характеру (пункт 13 частини І статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»).

Загалом з 7 січня 2018 року по 30 грудня 2022 року місцевими центрами з надання БВПД було прийнято 5756 рішень про надання безоплатної вторинної правової допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Зокрема,

у 2019 році – 790 рішень (у 758 випадках БВПД надано жінкам, 32 – чоловікам);

у 2020 році – 1 177 рішень (у 1 123 випадках БВПД надано жінкам, у 54 випадках – чоловікам);

у 2021 році 2 127 рішень (у 2 013 випадках БВПД надано жінкам, у 114 випадках – чоловікам).

у 2022 року було видано 1 421 накази про надання БВПД (у 1 325 випадках надано жінкам, у 96 випадках – чоловікам).

Питання, з якими найчастіше зверталися постраждалі від домашнього насильства особи за безоплатною вторинною правовою допомогою:

видача обмежувального припису;

представництво інтересів таких осіб в кримінальних та адміністративних справах;

розірвання шлюбу та поділ майна подружжя;

стягнення аліментів;

визначення місця проживання дитини (дітей);

позбавлення батьківських прав тощо.

Крім того, з 1 червня 2020 року по 30 грудня 2022 року до контактного центру системи БПД надійшло 1 861 телефонне звернення з питань протидії та запобіганню домашнього насильству (з них 1 619 звернень від жінок, 236 – від чоловіків, 6 – від дітей).

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Як отримати безоплатну правову допомогу?

Зателефонувати до контактного центру системи БПД 0 800 213 103 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні).

Номер для дзвінків з-за кордону +38 (044) 363 10 41 (вартість дзвінка з-за кордону за тарифами вашого оператора зв’язку).

Юристи на зв’язку у будні з 8:00 до 19:00, у суботу та неділю з 9:00 до 18:00

Звернутися до одного з бюро правової допомоги

(адреси бюро тут https://bit.ly/bpd_buro)