ВСІ СЕКРЕТИ, ЩОБИ ВИГРАТИ В КАЗИНО В 2023 РОЦІ

Ігри в казино, такі як блекджек, ігрові автомати, рулетка тощо, можуть бути надзвичайно цікавими та захоплюючими, але виграш у казино – це зовсім інша річ .

Оскільки казино мають перевагу над гравцями, потрібно знати про певні трюки, як-от стратегію рулетки чи поради щодо гри в блекджек, щоб покращити свої шанси на виграш у іграх. Заходьте на сайт Космолот24 та спробуйте всі поради. Ми впевнені, що з їх допомогою ви гарантовано виграєте.

Трюки казино для виграшу

Різні ігри казино мають різний відсоток переваги. Мета гравця, незалежно від гри, полягає в тому, щоб знизити цю перевагу і тим самим підвищити свої шанси та шанси на перемогу в грі.

Це можна зробити, ознайомившись із основними стратегіями, пов’язаними з кожною з настільних і настільних ігор.

Виграш у блекджек

Блекджек — одна з найпопулярніших і улюблених ігор казино, оскільки вона має порівняно нижчу перевагу , хороші виплати та прості правила . Тепер ця перевага може бути знижена гравцями, які використовують базову стратегію блекджека. Ця порада для гри в блекджек полягає в дотриманні набору визначених правил або дій, яких гравці повинні дотримуватися та виконувати залежно від карти на їхній руці та карти дилера. Дотримання базової стратегії блекджеку не завжди може призвести до 100% ідеальної гри, але це покращить шанси гравця на виграш .

Правила базової стратегії гри в блекджек є конкретними та чітко визначеними. Наприклад, коли гравець має сильну комбінацію від 4 до 8, а дилер має від 2 до 6 або 7 до А, гравець повинен вдарити. З іншого боку, з жорсткою 9 гравець повинен подвоїти, коли у дилера є 9, і вдарити, якщо у дилера є карти від 7 до A.

Перемога у відеопокері

Відеопокер виявляється однією з небагатьох ігор казино з найвищими коефіцієнтами. Крім того, гравці отримують можливість впливати на результат гри. Виграшна стратегія відеопокеру полягає в тому, щоб знати всі правила гри. У відеопокері використовується стандартна колода з 52 карт. Після того, як гравець робить ставку, він отримує п’ять карт і вирішує, які залишити, а які скинути.

У той час як більшість відеопокерів мають загальну таблицю виплат казино, інші мають спеціальні грошові призи залежно від вартості ваших рук . Вивчення базової стратегії відеопокеру щодо формування сильної комбінації може допомогти вам отримати найвищий можливий виграш. Гра, просто вгадуючи, може бути катастрофічною помилкою.

Виграш в слотах

Виграш у слотах зазвичай передбачає вибір того, де у вас є хороші шанси отримати пристойний прибуток. Це передбачає пошук гри із середнім RTP і середньою дисперсією, яка дає вам значний прибуток під час гри в слот протягом певного періоду, а також ви можете очікувати хороших виплат за більшість виграшних обертань. Ці типи ігор зазвичай є секретом, про який більшість казино не хочуть, щоб ви знали про них, рекламуючи слоти з прогресивним джекпотом із високим ризиком і низькооплачувані слоти з високим RTP .

Інша стратегія слота, яку ви можете використовувати, — це зробити якомога більшу ставку для кожного обертання. Хоча ця стратегія може швидко з’їсти ваш бюджет, ви налаштовуєтеся на великий виграш, якщо активуєте бонусну функцію гри.

Перемога в Баккара

Баккара — відносно безпечна гра в казино, на яку можна робити ставки. Щоб виграти в баккара, ви повинні знати найбезпечніші можливі варіанти щодо ставок та інших факторів. Коротше кажучи, ви завжди повинні уникати нічиєї ставки . Хоча він має найвищу виплату, 8 за 1, він має найгірші шанси на виграш, а перевага будинку становить аж 14,36%.

Зверніть увагу на цю важливу стратегію баккара. Ставки на банкіра є найпростішою та найбезпечнішою стратегією ставок у Baccarat. Перевага будинку для ставок на банкірів становить приблизно 1,06%, а RTP або відсоток прибутку гравця для цієї ставки досягає 98,94%. Крім того, банківська рука програє 44%, але виграє 45,87% часу.

Виграш в рулетку

Рулетка — ще одна цікава гра в казино, яка просто подобається гравцям. Щоб виграти в рулетку, ви повинні залишатися за столом якомога довше. Найкраще це зробити за допомогою стратегії рулетки Five Quad. У цьому випадку гравці можуть приховати до 21 числа, зробивши цю ставку разом із додатковою прямою ставкою. Якщо чотири ставки гравця покривають цю пряму ставку, то загалом буде покрито 20 чисел. Стратегія корисна для продовження часу за столом і хорошого розподілу грошей, щоб підвищити шанси на виграш.

З іншого боку, коли справа доходить до рулетки, слід суворо уникати таких систем ставок, як Martingale.

Перемога в крэпс

Крепс — це звичайна гра в казино, а виграш полягає в тому, щоб вибрати найкращі ставки. Ці ставки в Crap, як правило, є базовими ставками, які класифікуються на пасові та непрохідні ставки. Заробітна плата залежить від того, вдасться стрілку чи ні. Для гравців розміщення цих ставок є ідеальним, оскільки перевага будинку коливається від 1,36% до 1,41%.

Виграшні стратегії в Craps здебільшого пов’язані з вибором ставок. У зв’язку з цим гравці повинні пам’ятати, що не всі ставки на столі пропонують хороші коефіцієнти. Слід уникати тих, що мають найвищу перевагу в будинку, наприклад ставок пропозиції. Що стосується систем ставок, їх слід ігнорувати, оскільки немає доказів того, що вони можуть знизити перевагу будинку.

Трюки та стратегії казино, яких слід уникати

Хоча існують виграшні стратегії для конкретних ігор казино, є деякі хитрощі, яких краще уникати, як-от:

Підрахунок карт Блекджек

Підрахунок карт у блекджек — це, по суті, процес, за допомогою якого гравці в блекджек намагаються вести розумовий підрахунок карт, які роздаються, і карт, що залишилися в колоді. Ідея або мета підрахунку карт полягає в тому, щоб отримати приблизну кількість рук, які гравець може отримати, і таким чином розробити стратегію гри на основі карт у колоді. Підрахунок карт може допомогти гравцям у блекджек значно знизити перевагу дому.

Однак підрахунок карт блекджека, на практиці, складно виконати . Казино вживають кількох заходів, щоб зупинити лічильники карток. У більшість ігор блекджек грають із 8 колодами карт, що робить не просто складним, а й майже неможливим проникнення в колоду. Використання CSM також заважає гравцям намагатися підрахувати карти.

Системи ставок

Такі системи ставок , як система Мартінґейла , Зворотний Мартінґейл або система Лабушера, використовувалися азартними гравцями казино протягом тривалого часу. Передбачається, що ці системи допомагають гравцям розміщувати свої ставки таким чином, щоб збільшити прибуток і мінімізувати збитки .

Справді, математики після своїх подальших досліджень заявили, що ці системи ставок не працюють і що вони базуються на нереалістичному припущенні, що гравці мають нескінченний банкрол.

Поради щодо виграшу казино

Нижче наведено кілька простих і швидких порад щодо виграшу казино, які гравці можуть взяти до уваги:

Знайте, коли піти

Це важлива виграшна порада, яку казино ніколи не хочуть, щоб ви знали. Ви повинні зробити більшу ставку та піти після виграшу хорошого повернення. Деякі гравці вважають, що залишаючись за столом, вони підвищать свої шанси на перемогу, але це якраз навпаки. Ви повинні знати, коли зупинити гру та піти з будь-якими прибутками, які ви отримали до цього часу. Розміщення менших ставок і тривала гра можуть призвести до більших втрат.

Уникайте ігор з High House Edge

Хитрість бути прибутковим гравцем у казино полягає в здатності вибирати ігри, які приносять винагороду. Такі ігри, як прогресивні слоти та Кено, здаються захоплюючими, але вони мають значно високу перевагу, тому їх слід уникати. Кено, наприклад, має приголомшливу перевагу від 35% до 50%.

Знання цих простих, але важливих стратегій казино для кожного казино робить його подвійно захоплюючим і прибутковим для гравців і постійних відвідувачів казино.