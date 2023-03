ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ СЛОТІВ І ЛІНГВО

Свого часу ігрові автомати були скромними речами, і якщо ви згадали слова «спін» і «джекпот», то ви майже все зрозуміли. Однак за останнє десятиліття все було зроблено далеко вперед, і тепер найкращі онлайн-слоти мають сучасну відеографіку, привабливі функції та бонусні раунди, кінематографічні звуки та багато іншого.

3D video slots

Сучасна інновація для слотів, у яких анімація використовується для оживлення барабанів у формі 3D-відео, яке надає багату глибину графіці гри.

3-х барабанний

На барабанах ви знайдете символи для ігрового автомата. Це механізми, які обертаються кожного разу, коли ви натискаєте кнопку обертання. Слоти з трьома барабанами є класичним форматом слотів і в основному присутні в старих слотах або ретро-тематиці.

5-барабанний

Багато сучасних слот ігор перейшли з трьох барабанів, згаданих вище, до формату слотів із п’ятьма барабанами, хоча, звичайно, ви все ще можете віддати перевагу своїй класичній установці.

Активні лінії виплат

Якщо ви отримаєте виграшну комбінацію на лінії виплат, яка активна в слот грі, ви отримаєте відповідну виплату. Іноді це лише одна лінія, але коли в грі є кілька ліній виплат, зазвичай ви можете вибрати число, яке ви хочете мати активним під час обертання (як результат, вам потрібно буде налаштувати свою ставку). Залежно від гри вам також може знадобитися висаджувати символи в певному порядку вздовж лінії виплат, наприклад зліва направо, тому перед грою варто прочитати правила слота.

Автоспін

Якщо вам не хочеться натискати кнопку обертання кожного раунду, то вам не потрібно цього робити. Натомість кнопка автовіджиму зробить всю роботу за вас. Це дозволяє вам встановити, скільки спінів ви хочете, а також ваші ліміти виграшів і програшів і так далі. Деякі назви слотів також дозволять вам зупинити автоматичне відтворення, коли ви досягнете бонусного раунду!

Максимальна ставка

Це максимальна ставка, яку ви можете зробити на будь-яке обертання. Іноді від вас вимагається зробити це, щоб розблокувати шанс на максимальний виграш, але важливо ніколи не робити ставки більше, ніж ви можете собі дозволити, тому встановіть собі бюджет.

Ставка мін

Мінімальна сума, яку ви можете поставити на одне обертання.

Велика Берта

Big Bertha насправді не дуже стосується онлайн-слотів, але це важлива частина культури гри, тому це корисно знати. Big Bertha традиційно є чудовим великим ігровим автоматом, який ви побачите біля входу у звичайні казино. Він створений, щоб привернути увагу перехожих.

Бонусні функції

Бонусні функції часто є найцікавішим аспектом ігрових автоматів. Це спеціальні раунди, які запускаються певною комбінацією символів (зазвичай диких символів або символів розкиду), які дають вам можливість безкоштовно отримати додаткові грошові виграші та множники. Деякі з них є інтерактивними, як-от бонуси «вибери мене».

Фірмові слоти

Це ігри, засновані на фільмах, телешоу та інших матеріалах, захищених авторським правом. Deal or No Deal Slingo і Who Wants to Be a Millionaire – лише два приклади фірмових ігрових автоматів.

Каскадні барабани

Захоплююча функція, завдяки якій символи на виграшній лінії зникають, а на барабанах над ними випадають замінні символи, які також можуть створювати виграшні комбінації під час того самого обертання.

Розмір монети

У більшості випадків розміри ставок вказуються не у валюті, а в монетах. Ви зможете поставити певну кількість монет на кожне обертання. Розмір монети визначає, скільки коштує кожна монета, яку ви ставите.

Розширення дикої природи

Це коли дикий символ падає на ваші барабани та розширюється, щоб охопити весь барабан. Як наслідок, є більший шанс отримати виграшну комбінацію.

Фіксований джекпот

Сума виплат для фіксованих джекпотів залишається незмінною для кожного виграшу. Деякі ігри мають більше ніж один фіксований джекпот для розіграшу в ієрархії призових значень, як-от міні, максимальні та гігантські джекпоти.

Безкоштовні обертання

Багато ігор нагороджують гравців безкоштовними обертаннями без депозитів . Зазвичай вони запускаються за допомогою комбінації символів, як-от диких або розкиданих символів, але їх також можна отримати під час бонусного раунду. Звичайно, ви також можете щодня отримувати безкоштовні обертання для певних слот ігор як винагороду від казино.

Машина для фруктів

Це були оригінальні ігрові автомати, які можна знайти в казино та пабах, і вони містять такі символи, як вишні, дині та груші.

Гарячі та холодні слоти

Це (відповідно), коли машина виплачує багато або була «тихою». Якщо машина має низку виплат, то це гаряча машина. І навпаки, якщо було мало виплат, то це холодна машина.

Джекпот

Те, що кожен гравець сподівається виграти в слот грі! Джекпот — це найвища виплата в грі. Деякі з них є фіксованими сумами, тоді як інші є прогресивними джекпотами, розмір яких зростає під час гри.

Мобільні слоти

Ці ігри були оптимізовані для безперебійної роботи на смартфонах або планшетах і чудово підходять для того, щоб насолоджуватися грою на ходу.

Множник

Багато символів або виграшів у грі матимуть номер зі знаком «x» поруч. Це множник, який використовується для множення ваших виграшів на вказане число. Наприклад, якщо ваш виграш 20 фунтів стерлінгів і активний множник 10x, ви отримаєте 200 фунтів стерлінгів.

Бездепозитне мобільне казино

Бездепозитне мобільне казино — це онлайн-казино, яке надає своїм клієнтам безкоштовні обертання або винагороди, якими вони можуть скористатися без необхідності робити ставку. (Ці пропозиції зазвичай супроводжують певні положення та умови, тому завжди читайте дрібний шрифт, щоб знати, чого очікувати.)

Прогресивний джекпот

Деякі ігри зберігають відсоток від кожної ставки, витраченої на гру, в яку грає безліч гравців, на джекпот, і це продовжує додаватися та зростати з часом вартість джекпоту. Згодом хтось виграє прогресивний джекпот, і виграш буде скинуто.

Повернутися до гравця (RTP)

RTP — це теоретичний відсоток, який показує, скільки грошей ігровий автомат повертає гравцям з часом. Наприклад, теоретично слот із RTP 96% має окупити 96 фунтів стерлінгів за кожні витрачені 100 фунтів стерлінгів. Розробники гри розраховують це на основі тисяч теоретичних спінів, тому це надійний показник того, скільки ви можете очікувати виграшу за середню ігрову сесію.

Таблиця виплат

Таблиця виплат є частиною правил гри, і вона дасть вам пояснення вартості різних комбінацій символів тощо.

Генератор випадкових чисел

Генератор випадкових чисел, або RNG, — це комп’ютерна програма, яка випадковим чином генерує положення барабанів під час кожного обертання.

Рядки

Котушки належать до вертикальних ліній на екрані, тоді як рядки — це горизонтальні лінії, які проходять через барабани.

Бонус другого екрана

Тоді бонусна функція переносить вас на екран, окремий від основної гри. Зазвичай є якийсь інтерактивний елемент, як-от вибір певної коробки або гра в унікальну гру в грі.

Складені дикі

Накопичування диких символів — це коли дикі символи потрапляють на барабани та складаються один на одного, щоб заповнити весь один барабан.

Символ

Це маленькі візуальні значки на ваших барабанах, які вам потрібно поєднати, щоб виграти. Кожна гра має таблицю виплат, яка відображає виплати за різні комбінації символів.

Дисперсія

Це частота, з якою деякі ігри мають тенденцію виплачувати. Слоти з низькою дисперсією виплачуються трохи частіше, але виплати, як правило, менші. Слот із високою дисперсією виплачуватиметься рідше, але призи, як правило, значніші.

