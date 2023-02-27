ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 27.02.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

Російська федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.

Ворог намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення. Противник постійно веде повітряну розвідку для коригування своїх ударів.

Протягом минулої доби росіяни завдали 5 ракетних та 13 авіаційних ударів, 2 з яких – із застосуванням БпЛА типу “Шахед-136” по цивільній інфраструктурі. Обидва дрони збито. Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщинні та Донеччині. Є загиблі та пораненні мирні громадяни, знищені цивільні будинки та пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури. Рівень загрози завдання росією ракетних ударів залишається високим по всій території України.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського, Площанки, Білогорівки, Спірного та Берестового. Ворожі артилерійські обстріли зафіксовано у понад 25 населених пунктах. Серед них – Лиман Перший і Курилівка Харківської області та Новоселівське, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Спірне, Роздолівка і Федорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив без успіху наступальні дії поблизу населених пунктів Дубово-Василівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів, в тому числі: Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Біла Гора, Озарянівка, Ступочки, Залізне та Південе Донецької області.

Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, в районі Бахмутівки Донецької області в період з 22 по 24 лютого до медичних закладів доставлено до 30 тіл мертвих та 65 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.

На тлі бойових успіхів Збройних Сил України у ворожих військах відзначається масове дезертирство. Зважаючи на це, російські заступники командирів з політичної роботи активно проводять роз’яснювальну роботу щодо запобігання дезертирству серед російських військовослужбовців. До окупантів намагаються довести статті кримінального кодексу щодо покарання.

Зокрема, всіх загарбників лякають, що російські військовослужбовці, які з 2017 року знаходяться в статусі тих, хто самовільно залишив військову частину, отримали покарання від 4 до 12 років позбавлення волі.

Через побоювання деокупації українських територій в населеному пункті Олешки та Скадовськ Херсонської області російська окупаційна так звана “влада” готується до втечі на територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Зокрема, з 21 лютого відзначено виїзд місцевих колаборантів до Бахчисараю, Сімферополя та Керчі, а з 24 лютого окупанти оголосили про так звану “евакуацію” всім охочих.

Для перевезення колаборантів ворог задіяв військові вантажні автомобілі, з собою дозволено брати лише ручний багаж.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. У той же час наші захисники знищили російський штурмовик СУ-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили склад боєприпасів та ворожу станцію подавлення супутникового зв’язку.

Вночі, з 23.00 і до ранку, російські окупанти застосували по території України 14 БпЛА типу “Shahed”. Попередньо, 11 цих дронів збили українські захисники.