ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 28.02.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

Російська федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках.

В той же час противник завдав 8 ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших ракетних ударів є значною по всій території України.

Противник обмежує пересування цивільного населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. Зокрема, в’їзд в населений пункт Промінь дозволено тільки громадянам з місцевою реєстрацією та за наявністю спеціальної перепустки.

Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони знищили 11 іранських ударних БпЛА типу “Шахед-136” та 1 – типу “Зала”.

Наша авіація завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та дві позиції протиповітряної оборони.