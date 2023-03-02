БІЛЬШЕ СЕМИСОТ “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02.22 ПО 02.03.23 (ОРІЄНТОВНО) 02.03.2023 0 44 views Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №9 ВІД 2 БЕРЕЗНЯ 2023 РОКУ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 02.03.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ БІЛЬШЕ ПІВТИСЯЧІ “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ВТРАТИ РАШИСТІВ СТАНОМ НА 28.02.23 LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here