ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 02.03.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про ситуацію на фронтах.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками відбили понад 170 атак противника на зазначених напрямках.

Загалом, російські окупанти завдали 14 ракетних ударів по цивільних об’єктах на Харківщині, Полтавщині та Донеччині. Є поранені серед мирного населення, пошкодженні житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Також загарбники здійснили 21 авіаційний удар, зокрема задіяли 2 БпЛА “Шахед-136”. Ударні дрони збиті. Ворог здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Рівень загрози завдання російськими окупантами ракетних ударів є дуже високим по всій території України.

У прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості, встановлює протитанкові загородження.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Штурмує місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали Бондарне, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр та Нью-Йорк Донецької області.

Наша авіація за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження противника, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих об’єкти ворога.