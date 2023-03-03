МАЙЖЕ ВІСІМСОТ “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 03.03.23. 03.03.2023 0 54 views Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА 03.03.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №9 ВІД 2 БЕРЕЗНЯ 2023 РОКУ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 02.03.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here