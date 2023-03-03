ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА 03.03.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника. Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права. Так, окупанти завдали 31 авіаційний та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Окрім того зафіксовано 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ворогом ракетних ударів є значною по всій території України.

Російські загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово захопленій території Запорізької області. Зокрема, з початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілі в жителів, які не отримали російські паспорти.

Представники так званої окупаційної влади здійснюють тиск на місцеве населення з метою привласнення земельних ділянок. Більшість жителів населеного пункту Бойове Херсонської області відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації. Станом на 1 березня цього року близько 200 осіб з цього села вивезено у невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а у їх будинки розквартировують російських найманців.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БпЛА (1 – типу «Суперкам», 2 – «Орлан» та 4 – «Ланцет»).

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження противника та склад його боєприпасів.