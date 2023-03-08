ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 08.03.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

Окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області.

Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.

Загарбники завдали 24 авіаційних та 1 ракетного удару. Зокрема, під час авіаударів, ворог використав 1 БпЛА типу Шахед-136. Його збито. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

В населеному пункті Улянівка Василівського району тимчасово зайнятої території Запорізької області за наказом так званої “російської окупаційної адміністрації” до місцевого ангару звозять збіжжя зернових культур з прилеглих сільських господарств та ферм району. Окупанти під виглядом купівлі по значно занижених цінах просто конфіскують зернові.

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів. Також, наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”. Українські ракетники і артилеристи, в той же час, уразили

1 зенітний ракетний комплекс “Бук-М1-2”,

5 районів зосередження живої сили противника, 3 склади пально-мастильних матеріалів та 1 комплекс радіолокаційної розвідки і контролю «Зоопарк».