ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 10.03.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

Минулої доби російська федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення. Російський агресор не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України. Ворог продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

Загалом протягом минулої доби противник здійснив пуск 95 ракет різного базування. 34 ракети знищено нашими захисниками. Також ворог завдав 31 авіаційного удару, зокрема, використав 8 БпЛА типу Шахед-136, половину яких збито. Здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Вже вкотре російські загарбники, аби дискредитувати Сили оборони України, чинять злочинні дії на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Цього разу мінометного обстрілу окупантів зазнали жителі міста Олешки.

У Рубіжному Луганської області ворог розміщує особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням. Військовослужбовці окупаційних військ розселяються на першому та другому поверхах, а вище залишають проживати цивільних людей.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили пункт управління, 6 районів зосередження особового складу противника, 2 логістичних центри, 3 склади боєприпасів, 6 станцій радіоелектронної боротьби та 2 засоби ППО на вогневій позиції.