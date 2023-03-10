ЩЕ МАЙЖЕ 900 “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02.22 ПО 10.03.23 (ОРІЄНТОВНО) 10.03.2023 0 23 views Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 10.03.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ЩЕ МАЙЖЕ 600 “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ВТРАТИ ВОРОГА СТАНОМ НА 09.03.23. ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №10 ВІД 9 БЕРЕЗНЯ 2023 РОКУ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here