ГАЙВОРОНСЬКА ГРОМАДА: СПІЛЬНОТА ДОБРОДІЙНИКІВ ТА ВОЛОНТЕРІВ

Чотири десятки бандеромобілів – та будь ласка! Півсотні відер вареників – взагалі не проблема. Тепловізор від бабусі – організуємо. Шкарпетки замість квітів для молодят – зроблено… Здавалося б, для активних та небайдужих мешканців Гайворонської громади немає нічого неможливого, коли стоїть завдання забезпечити потреби захисників. Як і уся країна, тут оплакують загиблих, зустрічають земляків-героїв, працюють для фронту та не тільки мріють про Перемогу, але й наближають її усім миром.

ПОВЕРНУЛИСЬ ВОЇНИ ДОДОМУ

На жаль – не завжди зі щитами, а й на щитах. Прибужжя зустрічає своїх мужніх земляків коли – теплими обіймами, а коли – живими коридорами вдячності за героїчний чин.

Цьогоріч 19 лютого стало днем жалоби за ще одним полеглим – в районі с.Павлівка на Сумщині – Євгеном Загороднюком, військовим медиком в/ч А4053.

У січні живими коридорами, зустрічали тіла ще трьох загиблих гайворонців – Івана Усатюка, Анатолія Козела та майданівця Олександра Ашіхміна, які самовіддано відстоювали рубежі своєї Вітчизни на Донеччині, Херсонщині, Запорізькому напрямку, під Бучею, в Ірпіні.

…А пізно ввечері 1 березня в Хащуватому, на центральній вулиці Небесної Сотні, відбулася остання зустріч односельчан із померлим у шпиталі від отриманих травм жителем сусіднього Казавчина Віталієм Безкоровайним, у недавньому минулому – випускника престижних військово- медичних академій – Київської та Української…

На щастя, живими під час недавніх обмінів полоненими додому повернулися троє уродженців Прибужжя.

Першим – гайворонець Олександр Свербиус, з котрим перервався зв’язок у районі села Нестерянки, що на Запоріжжі, ще у вересні.

З грудня вважалися зниклими безвісти Віталій Ремішевський та Михайло Матвієнко. Тепер, мужні хлопці повернулися до своїх затишних осель у Червоному та Берестягах.

ТЕПЛОВІЗОР ДЛЯ ОНУКА

Бабусина любов – це не лише смачні пиріжки та теплі шкарпетки. У Гайвороні пані Віра доклала усіх зусиль, аби забезпечити онука, Владислава Гарнюка (він з товаришем торік, в лютому, пішов добровольцем на Херсонщину) тепловізором. І це вдалося зробити нещодавно. Майже половина від його вартості в сімдесят тисяч гривень – на мистецькому рахунку учасників тематичних заходів “Все буде Україна!” Центру культури та дозвілля (які додали в ході проведення недавніх двох -на каски і бронежилети, інше солдатське спорядження – в сукупності близько 25 тисяч гривень). Решту суми вдалося зібрати всім миром. Тепловізор хлопець отримав від земляків, повернувшись на фронт після одужання від осколкового поранення.

РАЦІЇ ВЖЕ НА ПЕРЕДОВІЙ!

Їх, одразу чотири, вдалося придбати для особового складу 129 бригади ТРО 193 батальону. Внесок аматорів ЦКІД цього разу склав 38 тисяч гривень. Ще 23 тисячі гривень – в активі медичних працівників. Ними отримано новий автомобіль “швидкої допомоги” за сприяння міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, який побував на Голованівщині, та відомчого департаменту Кіровоградської ОВА, однієї з поважних громадських організацій, інших небайдужих членів громади.

ЗАМІСТЬ КВІТІВ …ШКАРПЕТКИ

Таке зворушливе рішення прийняло на своєму ж весіллі місцеве подружжя Блажків.

Було зібрано 64 пари теплих шкарпеток (їх молодята попросили запрошених приносити замість традиційних букетів квітів) для наших захисників. Також члени цієї дружної родини закрили й передали їм через волонтерів понад тисячу банок тушковини з кашею.

Відсвяткувати ж вирішено після Перемоги.

ДІТИ – НА СТОРОНІ МИРУ!

В рамках одноіменної доброчинної акції учні 2-В класу КЗ ” Гайворонський ліцей 1″ разом з батьками провели біля ринку ярмарок (з домашньою випічкою, солодощами), щоб зібрати кошти на тепловізор для воїна-земляка Дениса Гріня. Ліцейні працівники також активно взяли участь у виготовленні та відправці окопних свічок (в додачу – з тими ж шкарпетками та малюнками) захисникам на Харківський напрямок.

Аналогічну естафету продовжили й в Бандурівському ліцеї, Казавчинській, Вікнинській філіях КЗ “Хащуватський ліцей”.

До речі, в останньому (окрім дорослого) діє справжній дитячий штаб гуманітарної допомоги ЗСУ. Зокрема, підопічні вчительки початкових класів Ольги Миколаївни Іванової (з 3-А) старанно малювали, беручи активну участь в різноманітних благодійних шкільних заходах, були доброю поміччю старшим в приготуванні смачних страв, жертвуванні власних коштів. Тож цілком заслужено дружина юних волонтерів та їхня наставниця відзначені грамотами й подарунками міськради.

ПОЖЕРТВИ ШКОЛЯРКИ

Разом з іншими школярами цього навчального закладу долучилася до такого дійства (як і до подібних – “Солодкий лимон” та “Смілива гривня”) дев’ятирічна Аня Вербіцька.

До речі, напрочуд позитивний виховний приклад подали її батьки – перерахували 10 тисяч гривень на придбання найнеобхідніших речей для наших захисників

Сама ж дівчинка на відкладені нею на свої дитячі бажання 2 тисячі гривень придбала парафін для окопних свічок. А раніше – солодощі. Бо, за її словами, “…зараз, коли Вітчизна в біді, має бути єдине бажання – перемоги.

ЗНОВУ – АВТОМОБІЛІ

Вже п’ята (!) цього річ автівка для потреб військових надійшла до захисників від сім’ї А.Я. Опаленка – з села Бандурового.

Також чергову автівку вкотре придбано місцевим благодійником Анатолієм Кушніром. Цього разу вона попрямувала до 117 ОМБР – разом з генератором та обігрівною … гарматою, смачними гостинцями від привітних господарок із села Покровське Ольги Повстянко, Наталії Печероги й Тетяни Райчук.

«Волгою» долучився до поповнення військового автопарку директор хащуватського ПСП “Нива” Сергій Миколайович Савчук.

Подружжя Влад і Ольга Уфнаровські, які постійно допомагають військовим, власним коштом відремонтували бандеромобіль (яких, до речі, відправлено у пристойному технічному станівже понад сорок з лишком) з символічною назвою “ВІО”.

НА ПРОХАННЯ ВІЙСЬКОВИХ

До задоволення потреб наших захисників долучилися вчергове працівники міськради –

спільними зусиллями вдалося зібрати 13500 гривень – на встановлення 4 точок доступу WI – FI й придбання маршрутизатора, а також закупівлю парафіну, з якого виготовлено 350 окопних свічок.

45 ВІДЕР ВАРЕНИКІВ!

Вагомий – у прямому розумінні – внесок до волонтерської справи мають і працівники освітньо-позашкільних закладів та батьківський актив. Адже на кошти, виручені від проведення благодійних ярмарків, закупили максимум необхідного, аби потім приготувати, не багато й не мало, аж цілих сорок п’ять відер вареників (з потрійною начинкою: картоплею, капустою та паштетом).

І це не все. Завдяки постійному зв’язку з міськрадою (в котрій ретельно акумулюються нагальні потреби наших захисників), врешті-решт, вагомо додалося ще й 50 ящиків солодощів.

ПОДЯКА УСІЙ ГРОМАДІ

Невтомну роботу гайворонців на перемогу гідно оцінили не лише вдячні захисники, а й влада – активна та небайдужа Гайворонська громада (як і сусідня, Заваллівська) отримала подяку від керівництва Кіровоградської обласної військової адміністрації – за “…великий вклад в боротьбу за Перемогу, волонтерську діяльність щодо військових та ВПО”.

Ілля СОКОЛЮК, с. Хащувате, спеціально для “НС”,

за матеріалами офіційного сайту Гайворонської міськради