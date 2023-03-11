ЗНАМ’ЯНСЬКА ЛІКУВАЛЬНА ПЕРЛИНКА

Ступаєш на благодатну територію КП «Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня» Кіровоградської обласної ради і на мить забуваєш про війну, розруху, обстріли… Просто потрапляєш у маленький рай. Це свідчення того, що життя продовжується, незважаючи на обставини, адже вони тимчасові. А хвороби не терплять зволікання, просять лікування. Тому, як і раніше, сьогодні заклад користується популярністю у пацієнтів з усіх усюд.

Віднедавна його очолює Юрій Вісяников – молодий, але досвідчений, креативний фахівець, який знає, як розвивати можливості унікальної лікарні. Як доля привела його, фінансиста, на посаду директора лікувального закладу? З якими планами йшов на цю посаду?

Юрій Вісяников: «Мріяв бути корисним людям»

Я прийняв підприємство в липні 2021 року зі збитками в розмірі 1.8 мільйона гривень. Друге півріччя ми вже завершили з прибутком у 930 тисяч гривень Раніше працював у банківській сфері, зокрема над проєктами корпоративного бізнесу. Робота подобалася, але прагнув знайти таку справу, завдяки якій і сам би розвивався, і приносив користь людям. На посаду директора на той час проходив підбір кандидатур. І мені надійшла пропозиція. Я вивчав діяльність закладу з усіх можливих джерел, знайомився з показниками, вивчав, як працюють конкуренти, помітив чимало можливостей для розвитку та популяризації, і свої думки та розрахунки виклав у резюме. Тому і прийшов сюди, розуміючи, як підвищити показники закладу і реалізувати свій потенціал. Наш заклад підпорядкований обласній раді, але він госпрозрахунковий, а значить, самостійний, проте підтримку влади відчуваємо, дуже вдячний за це. Завдяки її сприянню отримали потужний генератор і тепер можемо працювати навіть під час блекауту. Була проблема з передачею на баланс збудованої кілька років тому каналізаційної насосної станції – спільними зусиллями довели справу до завершення.

Одне з головних моїх завдань – зберегти кадри. Шануємо пам’ять про засновницю лікарні Ганну Шандру, її внесок у розвиток закладу. Саме вона запровадила високі стандарти роботи та скрупульозний підбір кадрів. Навіть коли почалася війна і наполохані пацієнти залишали лікарню, ми зберегли персонал – найбільшу цінність закладу. Мій принцип – не розкидатися високопрофесійними фахівцями. Коли почав працювати, знайомився з кожним персонально. У стосунках з колективом намагаюсь дотримуватися принципу справедливості і поваги. Якщо 24 лютого минулого року був розпач, то уже наступного дня ми почали приймати переселенців. І на безоплатній основі більше тисячі чоловік перебували у нас до 4 квітня. І матерів з дітьми було багато, і народжували тут. Опікувалися ними, як могли, аби тільки швидше відійшли від жахів війни, чимало з них проходило у нас лікування. З квітня почали приймати пацієнтів, а з червня вийшли на заповнюваність попереднього року. Незважаючи на складну ситуацію, намагаємося рухатися вперед. Так, склали проєкт і за сприяння регіонального фонду розвитку підприємництва придбали сучасну гідромасажну безконтактну ванну, пізніше – аеромасажну ванну. Продовжуємо ремонт опалювальної системи, оновили частину меблів… Тобто створюємо такі затишні умови, як удома.

Розумію, що приваблює заклад не тільки ефективним лікуванням, а й цінами, тому тримаємо їх більш-менш на демократичному рівні, у 2022 році навіть ввели 20-відсоткову знижку. Потім зросли ціни на пальне, продукти харчування, і ми не могли більше її тримати. Але пацієнти з розумінням сприймають наші ціни, багато з них, буваючи у різних санаторіях, надають перевагу нашому закладу. Ми беремо надуважним ставленням до пацієнтів і ефективністю лікування. У нас чудові лікарі – я особисто чув слова вдячності на їхню адресу, мовляв, ви повернули до життя, поставили на ноги. Дехто приїздить до нас на костурах, а повертається на своїх ногах.

Оскільки заклад спрямований на реабілітацію після тих чи інших захворювань, у нас розроблена програма для реабілітації учасників АТО. У 2021 році ми прийняли у 2,5 рази більше воїнів, ніж у попередньому. Цю роботу продовжуємо.

Медичний директор Наталія Пускай: «Лікуємо пацієнтів з любов’ю»

Наш заклад – багатопрофільний, він забезпечує високоефективне лікування захворювань і травм опорно-рухового апарату, серцево-судинної та нервової систем, гінекологічних захворювань, шлунково-кишкового тракту, шкіри, ендокринної системи…

Дехто недооцінює фізіотерапію, але це дуже важлива складова реабілітації. Маємо усі напрямки фізіотерапії, які необхідні санаторно-курортній службі: і лазерна, і високочастотна, і світлотерапія, і ультразвукова, і магнітотерапія. Новинка – високоефективний фізіотерапевтичний лазерний апарат, який допомагає лікувати остеохондроз, артрози, ураження нервів, переломи… Усі фізпроцедури гарно поєднуються з бальнеологією – ефект зростає в рази.

Одна з традиційних процедур – парафінотерапія, яка сприяє розслабленню м’язів, поліпшує кровообіг, мікроциркуляцію. Тобто, коли посилюється кровообіг, настає одужання. Унікальна процедура – пресотерапія, в тому числі лімфостім, завдяки якій поліпшується рух лімфи. Вона ще й косметична – антицилюлітна, а також запобігає варикозу. Не менш унікальна процедура – озонотерапія, яка поліпшує кровообіг, має протизапальну, знеболювальну, стимулюючу дію. Незамінна для зміцнення імунітету, особливо після ковіду. Практично після третьої процедури людина відновлюється.

Родзинка лікарні – радонові ванни. Це унікальна мінеральна вода з низьким вмістом радону, але з великою концентрацією мікроелементів, які необхідні для нормального функціонування опорно-рухової та нервової системи. Чому виникають захворювання? Серед причин – недостатній кровообіг або зниження обмінних процесів чи недостатня кількість мікроелементів. Вода має виражену протизапальну, протинабрякову та заспокійливу дію. Також унікальність радонотерапії – в ефекті післядії. Після 10-15 ванн вони ще працюють місяців 6-7, але вже не як процедура плюс організм, а на рівні ДНК і РНК, тобто залишається пам’ять і організм відновлюється. А всі інші процедури є тими механізмами, які пролонгують дію радонової ванни. А та у свою чергу сприяє дії інших процедур. Ось такий лікувальний ефективний тандем.

До послуг хворих також перлинні, хвойні, морські ванни, ванни з підводним душем-масажем, лікувальні душі, механотерапія, інгаляції. До цього списку варто додати грязі, які призначаються аплікаційним методом. Процедура дієва, яка допомагає організму швидко відновитися.

Дуже популярні та дієві процедури – витягнення хребта. Вони специфічні для різних захворювань і станів хворого: у мінеральній воді – горизонтальне по Лісунову, вертикальне у басейні, сухе витягнення на тракційному столі. Новинка – комп’ютерна тракція, яка знімає компресію міжхребцевого диску. Тут діє особлива методика: натяжіння чергується з періодами розслаблення. Завдяки їй розслаблюються м’язи і розтягується хребет.

Маємо особливу соляну кімнату – вона єдина в санаторно-курортній системі нашого регіону. В ній нагнітається сольовий туман, який краще проникає в дихальні шляхи і має дієвіший ефект, ніж сольовий пил. Тут лікують органи дихання та шкірні захворювання.

Лікувальний комплекс включає в себе також гірудотерапію, ароматерапію, лікувальну фізкультуру. А посилює лікувальний ефект та забезпечує чудовий відпочинок і гарний настрій раціональне харчування, психоемоційна обстановка, чисте, насичене фітонцидами та ефірними сполуками повітря. Завершальний штрих комплексу – мінеральна вода «Збручанська» для внутрішнього прийому. Обрали її тому, що вона активно впливає на організм, як і радонова вода.

Принцип нашої роботи – своєчасно надати пацієнту послуги, і не просто надати, а робити це з любов’ю. Якщо у перший день він уже відвідав лікаря і пройшов процедури, значить, ми спрацювали відмінно, а пацієнт отримав позитивне враження. Люди мають відчувати, що вони потрібні, тут їм раді. Навзаєм пацієнти гарно відгукуються про лікарню. Наприклад, один з них, Павло Петренко сказав: «Приїхав сюди майже скручений, а через 5 днів комплексного лікування я вже герой – рухаюся вільно».

Голова профкому Валентина Сизова: «Перебувати у профспілці престижно»

Безперечно, колектив лікарні працює задля пацієнтів: їм – уся увага, турбота і посмішки. А хто піклується про працівників? Профспілковий комітет. У його маленькій конституції закладу – колективному договорі прописані усі пільги та гарантії для працівників. Ми намагаємось, аби люди відчули, що вони в колективі.

З 1 січня цього року ми прийняли новий колективний договір, в якому врахували всі пропозиції працівників. Найперше, що ми змінили, це розмір мінімальної зарплати – підвищили його. (Раніше він був нижчий мінімальної, і ми доплачували до мінімалки). Також є розділ «Преміювання». Кожен працівник має право на премію, якщо місяць працював без зауважень. Це великий пріоритет. Премія виплачується з урахуванням думки профкому. Дуже великий розділ «Охорона праці», де враховано всі нюанси з умов праці (обладнане робоче місце, спецодяг, деззасоби). Це все, що потрібне для роботи.

У розділі «Заохочення» – різне стимулювання. Так, той, хто відпрацював на підприємстві не менше трьох років, має право раз на два роки оздоровитися на базі лікарні. Це суттєве заохочення – побувати у ролі відпочивальника на своєму робочому місці. До ювілейних дат адміністрація виплачує працівникам по півтори тисячі гривень. Фінансова допомога надається також у випадку тривалого лікування та за інших складних обставин. Ми вдячні адміністрації за вагому підтримку у критичних випадках, тому намагаємося працювати з віддачею. До речі, у нас стовідсоткове профспілкове членство. Коли Юрія Юрійовича призначили директором, він одразу написав заяву про вступ у профспілку, ще й інших підтягнув. Так і має бути, це один колектив, одна сім’я. Саме профспілка дає відчуття родини, єдності та взаємопідтримки. У кожного є відчуття, що він не один, не залишений сам на сам зі своїми проблемами.

На мою думку, сьогодні профспілка потрібна, як ніколи. Бо і підвищення зарплати добивалися, і збереження свого закладу…Самотужки нічого не можна домогтися, а профспілковою громадою – так.

Лариса КОЗЛОВА,

голова обкому профспілки

працівників охорони здоров’я,

Марія ІВАНОВА