ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 13.03.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію про ситуацію на фронтах.

Агресор продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.

За минулу добу противник завдав 3 ракетних удари, зокрема, і по об’єкту цивільної інфраструктури міста Слов’янськ Донецької області. Також ворог завдав 8 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Російські загарбники продовжують грабувати тимчасово захоплені території. Нещодавно в Енергодарі окупанти почали вивозити з навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції навчальне обладнання, на якому проводилось підвищення кваліфікації персоналу.

На тлі великих втрат особового складу у війні противник використовує альтернативні джерела поповнення живої сили. Так, минулого тижня, було відзначено рух у бік Донецької області потяга із плацкартними вагонами для перевезення в’язнів. Один з вагонів – із засудженими жінками.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 6 ударів – по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 склади боєприпасів і склад пально-мастильних матеріалів.