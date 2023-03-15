ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 15.03.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

Протягом доби противник завдав 40 авіаційних,12 ракетних ударів та зробив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Один з ракетних ударів завдано по місту Краматорськ – пошкоджено триповерхову житлову будівлю, є загиблі і поранені серед місцевого населення. Ще один ракетний удар відбувся по місту Затока Одеської області – уламками ракети пошкоджено одну з будівель дитячого навчального закладу “Золота Рибка”. Жертв та втрат серед місцевого населення немає. Також противник завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури населеного пункту Іванівка Херсонської області. Є постраждалі серед місцевого населення та пошкоджено як мінімум один приватний будинок.

🚀 Ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою.

⚡️ Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього він зосереджував зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили понад 90 атак противника на зазначених напрямках.

☠️ В Горлівці, що знаходиться на території тимчасово окупованої Донецької області, близько 90 військовослужбовців армії рф, які перебувають на лікуванні в медичних установах міста, будуть найближчим часом направлені до міста Урзуф для проходження ВЛК на предмет визначення придатності до подальшого проходження військової служби. Паралельно з цим окупанти в Горлівці отримали розпорядження щодо проведення чергової хвилі мобілізації в місті для поповнення складу підрозділів, які тимчасово виведені з зони ведення бойових дій у зв’язку з втратою боєздатності. Планується мобілізувати близько 500 осіб з тих категорій, які раніше отримали бронь за причин обмеженої або повної непридатності до військової служби.

✈️ Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, 3 удари по місцях розгортання ЗРК противника та 3 удари – по інших важливих об’єктах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу противника, 3 пункти управління підрозділами армії рф та розгорнуту позицію ППО противника.