ЛІТАК, АРТА, ТАНКИ ТА БІЛЬШЕ ТИСЯЧІ “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ВТРАТИ ВОРОГА НА 16.03.23.

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Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати рашистів.

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