ЛІТАК, АРТА, ТАНКИ ТА БІЛЬШЕ ТИСЯЧІ “ХАРОШИХ РУСЬКИХ”: ВТРАТИ ВОРОГА НА 16.03.23. 16.03.2023 0 20 views Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати рашистів. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 16.03.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №11 ВІД 16 БЕРЕЗНЯ 2023 РОКУ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 15.03.2023 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here