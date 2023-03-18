ГОЛОВНЕ З РАНКОВОГО ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію про ситуацію на фронтах.

Противник завдав 34 авіаційних удари. 11 з них – із застосуванням БПЛА «Шахед-136». 10 цих БпЛА було знищено нашими підрозділами ППО, але один, на жаль, влучив в об’єкт промислової інфраструктури. На щастя, жертв серед цивільного населення немає.

Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Завдяки професійним і злагодженим діям, нашими захисниками відбито понад 100 атак противника на зазначених напрямках.

Між населеними пунктами Ішунь та Воєнка тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим противник розпочав будівництво фортифікаційних споруд та окопів. До виконання робіт примусово залучається цивільне населення на безоплатній основі.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу противника та 1 позицію розгортання його засобу ППО.